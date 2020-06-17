Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu! LGS sınavında açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavı için Nüfus Müdürlüklerinin açık bulundurulmasıyla ilgili duyuru yaptı.

Liselere Geçiş Sınavına (LGS) Girecek Öğrencilerimizin T.C. Kimlik Kartı Başvuruları İçin 20 Haziran Cumartesi Günü Nüfus Müdürlüklerinin Açık Bulundurulmasına İlişkin Duyuru#lgs2020 #nüfus#TCkimlikkartı pic.twitter.com/RsF66mIsml — Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) June 17, 2020