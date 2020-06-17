17 Haziran 2020, Çarşamba
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu! LGS sınavında açık olacak

Nüfus ve Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan sınavı için Nüfus Müdürlüklerinin açık bulundurulmasıyla ilgili duyuru yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020
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LGS SINAVINDA AÇIK OLACAK!

Nüfus ve , Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan sınavı için Nüfus Müdürlüklerinin açık bulundurulmasıyla ilgili duyuru yaptı.

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