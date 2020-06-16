Kemal Kılıçdaroğlu’nun kıyakçı başkanları!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta, 'Kamu ihale yasası rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmeli' açıklamalarının aksine partisine mensup belediyelerde eşe, dosta ihale kıyakları yapılıyor.
CHP lideri ihale yasası ve şeffaflık açıklamaları yaparken partisinin belediye başkanları eşe, dosta adrese teslim ihale vermeye tam gaz devam ediyor. Onlarca ihalenin rekabet koşulları oluşmadan gerçekleştiği belgelerle ispatlandı.
CHP'li Küçükçekmece, Avcılar, Kartal, Sarıyer, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Ankara'nın Yenimahalle Belediyesi'nde 315 milyon liralık ihale adrese teslim olarak yapıldı. İhaleler, rekabet şartları oluşmadan tek firmalarla gerçekleşti.
İşte o ihaleler:
Küçükçekmece Belediyesi'nin, 108 milyon liralık 'Katı atıkların toplanması' ihalesi için 28 firma dosya satın aldı ancak ihaleye tek firma katıldı.
Avcılar Belediyesi'nin 24 milyon liralık katı atık toplama ihalesinde 17 firma dosya satın aldı. İhaleyi katılımcı tek firma Erdoğanlar Temizlik kazandı.
Ankara'da Yenimahalle Belediyesi'nin 17 milyon liralık 'Katı Atık Yönetim Operasyonu' ihalesine tek firma davet edildi.
Kartal Belediyesi'nin cadde ve sokakların bakım ve onarımı için yaptığı 22 milyon liralık ihaleye tek firma katıldı.
Sarıyer Belediyesi'nin 89 milyon liralık personel destek hizmet alım' ihalesine 34 firma katılmak istedi, tek firma sokuldu.
Büyükçekmece'de 12 milyon liralık 'Araç Kiralama' ihalesi bir şirketin tekelinde.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da 36 milyon liralık araç kiralama ihalesini diğer '9 aday şartlara uymuyor' bahanesiyle bir firmaya kazandırdı.
Sabah
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