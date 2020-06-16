Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi! Yasağın olduğu şehir sayısı 44'e yükseldi
Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Yalova’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Böylelikle yasağın olduğu şehir sayısı 44'e yükseldi.
Bitlis İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla kentte maske takma zorunluluğu getirildi. Koronavirüsle daha etkin bir mücadelenin sürdürülmesi ve salgının kontrol altında tutulmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz genelinde (il merkezi, ilçeler, belde, mezra ve köyler) tüm vatandaşlarımızın, bugün saat 24.00'dan itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, maske kullanımının sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılmasına, kararlara uyulmaması ve aksi davranılması durumunda her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha ile Kabahatler kanunlarının ilgili maddeleri gereği idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."
MASKESİZ ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU DİĞER İLLER
Bitlis dışında maskesiz çıkmanın yasak olduğu diğer iller şöyle:
Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak...
YALOVA'DA SOKAĞA MASKESİZ ÇIKMAK YASAKLANDI
Yalova Pandemi Kurulu'nca kent genelinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Yasağa ilişkin Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, ülkemizde salgının seyri ve ilimizde yaz mevsiminde görülen önemli nüfus artışı nedeni ile başlayan nüfus hareketliliği de göz önüne alınarak; İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplum yaşam alanı kapsamında olan sokak, cadde, meydan, park gibi açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmasına, Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir."
Sağlı Bakanı Koca, dün akşam Twitter'dan yaptığı açıklamada 42 ilde maske kullanım zorunluluğu getirildiğini duyurmuştu.
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