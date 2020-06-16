16 Haziran 2020, Salı
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İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu

tedbirleri nedeniyle nöbetleşe sistemle çalışan ’nda bugün yeni normalleşme kapsamında duruşmalar başladı. Ancak uzun kuyruklar oluşması dikkatlerden kaçmadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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VE BAŞLADI! UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında nöbetleşme sistemiyle çalışıyordu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yeni normalleşme adımlarıyla birlikte, bugün duruşmalar görülmeye başladı. Adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.

BAKAN GÜL'DEN 'MASKE, MESAFE VE HİJYEN' KURALI UYARSI

, "Adliyelerimiz yeni normale hazır. tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından Ankara Batı Adliyesi, Adliyesi, Doğubayazıt Adliyesi, Adalet Sarayı, Adliyesi ve Adliyesi'nin fotoğraflarını paylaşarak, "Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık. Lütfen 'maske, mesafe ve hijyen' kuralına titizlikle uyalım" dedi.

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