İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle nöbetleşe sistemle çalışan İstanbul Adalet Sarayı’nda bugün yeni normalleşme kapsamında duruşmalar başladı. Ancak uzun kuyruklar oluşması dikkatlerden kaçmadı.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adalet Sarayı nöbetleşme sistemiyle çalışıyordu.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Yeni normalleşme adımlarıyla birlikte, bugün duruşmalar görülmeye başladı. Adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.
BAKAN GÜL'DEN 'MASKE, MESAFE VE HİJYEN' KURALI UYARSI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından Ankara Batı Adliyesi, Çanakkale Adliyesi, Doğubayazıt Adliyesi, İstanbul Adalet Sarayı, Kastamonu Adliyesi ve Konya Adliyesi'nin fotoğraflarını paylaşarak, "Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık. Lütfen 'maske, mesafe ve hijyen' kuralına titizlikle uyalım" dedi.
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