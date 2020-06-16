Son dakika: Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG-PKK'lılar yakalandı

Hatay Valiliğinden yapılan açıklama şöyle;

"Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari faaliyetler neticesinde;

3 Araç yakma eylemi, 11 farklı bombalı eylemi gerçekleştiren PKK/YPG terör örgütü mensubu 7 Şahıs Afrin merkezde bulunan 2 hücre evine yapılan operasyon sonucu yakalanmıştır.

Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda eylemlerde kullanılmak amacıyla bomba yapımında kullanılan;

25 kg TNT maddesi ve 8 Adet elektrikli kapsül ile parça tesiri amacı ile özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirilmiştir."







