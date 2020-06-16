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Son dakika: Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG-PKK'lılar yakalandı

Son dakika... Valiliği "11 bombalı eylemi gerçekleştiren / terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır."açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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11 BOMBALI EYLEMİ YAPAN YPG-PKK'LILAR YAKALANDI
Valiliği "11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır." bilgisini paylaştı.


Hatay Valiliğinden yapılan açıklama şöyle;

"Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari faaliyetler neticesinde;

3 Araç yakma eylemi, 11 farklı bombalı eylemi gerçekleştiren / terör örgütü mensubu 7 Şahıs Afrin merkezde bulunan 2 hücre evine yapılan operasyon sonucu yakalanmıştır.

Son dakika: Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG-PKK'lılar yakalandı |Video SON DAKİKA: HATAY VALİLİĞİ: 11 BOMBALI EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREN YPG-PKK'LILAR YAKALANDI |VİDEO

Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda eylemlerde kullanılmak amacıyla yapımında kullanılan;

25 kg TNT maddesi ve 8 Adet elektrikli kapsül ile parça tesiri amacı ile özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirilmiştir."




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