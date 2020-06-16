Son dakika: Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG-PKK'lılar yakalandı
Son dakika... Hatay Valiliği "11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır."açıklamasını yaptı.
Hatay Valiliği "11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır." bilgisini paylaştı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklama şöyle;
"Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari faaliyetler neticesinde;
3 Araç yakma eylemi, 11 farklı bombalı eylemi gerçekleştiren PKK/YPG terör örgütü mensubu 7 Şahıs Afrin merkezde bulunan 2 hücre evine yapılan operasyon sonucu yakalanmıştır.
Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda eylemlerde kullanılmak amacıyla bomba yapımında kullanılan;
25 kg TNT maddesi ve 8 Adet elektrikli kapsül ile parça tesiri amacı ile özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirilmiştir."
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