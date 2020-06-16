KPSS başvuru tarihi ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için hazırlıklar sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle başvuru tarihleri ertelenmişti. Kamuda çalışabilmek için sınava hazırlanan adaylar, 2020 başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans başvurusu ne zaman? İşte cevaplar...

2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 6 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020

2020-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 12-13 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020

2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 20 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020

Sınav: 15 Ekim 2020

Sonuç: 26 Kasım 2020

2020 EKPSS NE ZAMAN?

Başvuru: 24 Ocak - 12 Şubat 2020

Geç Başvuru: 11-12 Mart 2020

Sınav: 11 Ekim 2020

Sonuç: 12 Kasım 2020

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