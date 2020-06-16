KPSS adayları heyecan içinde! 2020 KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans başvurusu ne zaman? ÖSYM takvimi duyurdu!
KPSS başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS sınavlarının tarihleri belli oldu. Kamuya personel ataması yapabilmek için uygulanan KPSS sınavlarına hazırlanan adaylar, başvuru için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans başvurusu ne zaman? KPSS sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
KPSS başvuru tarihi ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için hazırlıklar sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle başvuru tarihleri ertelenmişti. Kamuda çalışabilmek için sınava hazırlanan adaylar, 2020 başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans başvurusu ne zaman? İşte cevaplar...
2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 6 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 12-13 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 20 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020
Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020
Sınav: 15 Ekim 2020
Sonuç: 26 Kasım 2020
2020 EKPSS NE ZAMAN?
Başvuru: 24 Ocak - 12 Şubat 2020
Geç Başvuru: 11-12 Mart 2020
Sınav: 11 Ekim 2020
Sonuç: 12 Kasım 2020
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