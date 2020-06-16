16 Haziran 2020, Salı
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Dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...

merkezli 56 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri () içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020
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DEV FETÖ OPERASYONU!

Cumhuriyet Başsavcılığınca 'ye yönelik operasyonlar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, merkezli 56 ilde düzenlenen operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve 119'u 'da aktif olarak görev yapan 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

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