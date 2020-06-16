Dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...
İzmir merkezli 56 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, İzmir merkezli 56 ilde düzenlenen operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve 119'u TSK'da aktif olarak görev yapan 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan’a yeni görev
- 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'a yeni görev
- Doğan İnci kimdir? Doğan İnci nereli?
- Turgut Aslan kimdir?
- Salim Cebeloğlu kimdir? Salim Cebeloğlu nereli?
- Mustafa Çalışkan kimdir? Mustafa Çalışkan nereli?
- Zafer Aktaş kimdir? Zafer Aktaş nerelidir?
- Ömer Faruk Karataş kimdir? Ömer Faruk Karataş nereli?
- Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs açıklaması
- 5 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Haziran korona son durum: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?
- Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Bursa'da Maske takma zorunluluğu var mı?
- Sağlık Bakanlığı hemşire ebe alımı tercih takvimi: İstanbul'da yeni açılan hastanelere 3000 personel alımı ne zaman?
- ais.osym.gov.tr: YKS giriş yerleri sorgulama! 2020 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Yeni düğünler nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belli oldu mu?
- Son dakika: İÜ AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AUZEF final sınavı tarihi ne zaman?
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- LGS tarihi ne zaman? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi ile sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- YKS ertelenecek mi? YKS giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Corona Türkiye haritası: 15 Haziran vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum...
- Sakarya Valiliği'nden son dakika açıklaması! Sakarya'ya giriş çıkış yasak mı?
- Son dakika: Edirne'ye giriş-çıkış yasaklandı mı? Edirne Valiliği'nden açıklama geldi! O tarihlerde...