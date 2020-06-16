16 Haziran 2020, Salı
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Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen YİK toplantısında 1915 olaylarıyla ilgili atılacak adımlar değerlendirildi

Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen YİK toplantısında 1915 olaylarıyla ilgili atılacak adımlar değerlendirildi

Son dakika haberi... Başkan başkanlığında gerçekleşen toplantısında, 1915 olayları hakkında karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımlar değerlendirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020
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YİK TOPLANTISINDA 1915 OLAYLARIYLA İLGİLİ ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ
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