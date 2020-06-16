Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen YİK toplantısında 1915 olaylarıyla ilgili atılacak adımlar değerlendirildi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen YİK toplantısında, 1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımlar değerlendirildi.
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