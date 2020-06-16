Son dakika: Bakan Selçuk'tan flaş açıklamalar

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

(LGS'de alınan önlemler) 45 dakika bir ara var. O ara için de gerekli tedbirler alındı. Çocuklarımızın dışarı çıkması, içeri girmesi halinde maske ihtiyacı tekrar doğabilir.

Gözetmenler cerrahi eldiven giymek zorunda.

Soru kitapçıklarını öğrencilerimize vermeyeceğiz. Karmaşayı istemiyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü okullardan alabilirler.

Geçen yıl 3870 okulda sınav yapmıştık. Bu yıl 18 bin okula çıkardık. 5 kat artış var.

Öğrenciler sınav başladığında maskeyi çıkarabilirler.

(31 Ağustos'ta başlayacak 3 haftalık eğitim zorunlu mu olacak?) 31 Ağustos zorunlu. Devlet ile birlikte başlamak zorunda. Öncesinde özel eğitim kurumu ister başlar ister başlamaz.