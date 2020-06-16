Corona virüs salgınında tablo tersine döndü! Kısıtlamalar yeniden gündemde...

1 Haziran itibari ile normalleşme süreci başlatan Türkiye'de, vatandaşların kurallara yeterli özeni göstermemesi, hiç salgın yokmuş gibi davranması vakalardaki artışı tekrar gündeme getirdi. Ancak bu kez salgında dağılım tersine döndü. Vakaların yüzde 60'lık bölümü Anadolu illerinden gelmeye başladı. Günlük vaka sayısının 2 bini geçmesi başta olmak üzere 3 kriterin gerçekleşmesi halinde bazı kısıtlamalara tekrar dönülmesi gündeme gelecek.



ANADOLU YÜZDE 60

Salgının en yoğun olduğu dönemde vakaların yüzde 60'ı İstanbul'daydı. Bu tablo tersine döndü. Çok düşük vaka oranları ile seyreden hatta uzun süre hiç vaka görülmeyen Anadolu şehirlerinde bir patlama yaşandı. Şu anda günlük vakaların yüzde 60'ı Anadolu'dan geliyor. İstanbul ve İzmir'de ise düşüş trendi devam ediyor.

Son dönemdeki bu artışın nedeni filyasyon çalışmalarına bakınca açıkça görülebiliyor. 20-30 kişinin birlikte maç izlediği, doğum günü partileri verdiği evlerden onlarca, yüzlerce vaka gelmeye başladı. Bunlara bir de asker uğurlamaları, taziyeler, parklarda hiçbir kurala uymadan oturanlar eklenince vakaların artışı kaçınılmaz hale geldi.

2 binin altındaki vakalar sağlık sistemine çok yüklenmesine neden olmadığı için tolere edilebilir bir rakam olarak görülüyor. Ancak 2 binin üzerindeki rakamlara geçilmesi, iyileşen hasta sayısının vaka sayısının gerisinde kalmaya devam etmesi ve yoğun bakım ile solunum cihazına bağlı hasta sayısındaki artış eğilimi durmazsa bazı kısıtlamalara geri dönülecek.

Rakamların 3-4 binlere tırmanması halinde hafta sonu sokacağı çıkma yasağının uygulanması da tekrar masaya yatırılabilecek. Ancak önümüzdeki üç hafta sonu üniversiteye giriş dahil üç önemli sınav olduğu için sokağa çıkma yasağı düşünülürse bundan sonra devreye sokulabilecek.

Türkiye genelinde ya da çok sıkıntılı illerde sokacağı çıkarken maske takılması zorunluluğu getirilmesi üzerinde de duruluyor.

Vakaların bu şekilde devamı 65 yaş açısından büyük risk oluşturacak. Bu durumda masaya yatırılacak konulardan biri de bu olacak.



VAKA ARTIŞI UYARISI BİLE VATANDAŞI DURDURAMIYOR

Adana'da son bir haftada korona virüs vakalarında artış olduğu için gün boyu camilerden vatandaşlar; maske takmaları, sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılsa da bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarında bile maske takmadığı görüldü. Maske takmanın zorunlu olduğu bazı toplu taşıma araçlarında da vatandaşların ve hatta sürücülerin bu kurala uymadığı gözlendi.

Ardahan'da, koronavirüs salgınında sıfır olan vaka sayısı, şehir dışından gelenlerin artmasıyla 18'e yükseldi. Vaka sayısındaki artış nedeniyle, il merkezi ve 5 ilçede maske takma zorunluluğu getirildi.

Karabük'te ise vaka sayısı 40'a ulaştı. Karabük Valiliği, maskesiz sokağa çıkan kişilere 3 bin 180 lira idari para cezası kesileceğini duyurdu. Valilik, ayrıca engelli vatandaşların, aktif iş gücü programlarından ve hibe destekleri projelerinden etkin şekilde yararlanabildiğini bildirdi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarının tekrar arttığını söyleyerek, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar ilçe kaymakamının testi pozitif çıktı.

İzmit'te, sokaklarda birçok kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görülürken, takanların ise maskeleri çenelerinin altında tutması dikkat çekti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde Korona virüs pozitif vaka tespit edilmesi sebebiyle, Söğüt köyünde 1 hane, Merkez Yeşilova Mahallesi'nde 1 hane, Hisarardı Mahallesi'nde 1 hane ve Değirmenciler Mahallesi'nde de 1 hane olmak üzere toplam 4 hanede karantina uygulaması başlatıldı.



KISITLAMALAR YENİDEN GÜNDEMDE

Pandemi ile mücadelede belirlenen eşikler 3 ana başlıkta toplanmıştı.

Günlük vaka 2 bini geçerse

İyileşen hasta sayısı vaka sayısının gerisinde kalmaya devam ederse

Yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısındaki artış eğilimi durmazsa bazı kısıtlamalara geri dönülecek.



YENİ VAKALAR

Gençlerin ev partileri

Park ve bahçelerde maskesiz ve mesafesiz etkinlik

Toplu halde maç izleme buluşmaları

Taziye ziyaretleri ve asker uğurlamaları

Sabah