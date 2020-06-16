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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Sahra Solunum Cihazı ile yerli silahları inceledi

ve Türk Silahlı Kuvvetleri () komuta kademesi, bakanlığa bağlı birimlerde denetlemelerde bulundu. , ile yerli ve milli imkanlarla üretilen silahları yakından inceledi.

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Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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BAKAN AKAR, SAHRA SOLUNUM CİHAZI'NI İNCELEDİ

, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile bakanlığa bağlı birimlerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. ve komuta kademesi, ilk olarak bakanlığın ilaç fabrikasını ziyaret etti. Akar, koronavirüse karşı geliştirilerek, belli aşamaya gelen ilaç üretim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Akar, daha sonra Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) Maske Üretim Fabrikası'na geçti. MKEK tarafından geliştirilen maske üretim cihazını yerinde inceleyen Akar, maske üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Buradan Gazi Fişek Fabrikası'na geçen Akar ve komutanlar, ile yerli ve milli imkanlarla üretilen silahları da yakından inceledi. Bakan Akar, başarılı çalışmaları dolayısıyla MKEK çalışanlarını tebrik etti.

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