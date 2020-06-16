Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Sahra Solunum Cihazı ile yerli silahları inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile bakanlığa bağlı birimlerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, ilk olarak bakanlığın ilaç fabrikasını ziyaret etti. Akar, koronavirüse karşı geliştirilerek, belli aşamaya gelen ilaç üretim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.



Bakan Akar, daha sonra Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) Maske Üretim Fabrikası'na geçti. MKEK tarafından geliştirilen maske üretim cihazını yerinde inceleyen Akar, maske üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Buradan Gazi Fişek Fabrikası'na geçen Akar ve komutanlar, Sahra Solunum Cihazı ile yerli ve milli imkanlarla üretilen silahları da yakından inceledi. Bakan Akar, başarılı çalışmaları dolayısıyla MKEK çalışanlarını tebrik etti.

Son olarak MKEK Gazi Fişek Fabrikası'nı denetleyen Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi; MKEK'in ürettiği Sahra Solunum Cihazı ile yerli ve milli silahları da yakından inceleyerek, devam eden projeler hakkında bilgi aldı ve çalışanları tebrik etti.https://t.co/zqVAw5HjdJ pic.twitter.com/srUNORGtN4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020