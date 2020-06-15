Silvana Abdo Emine Erdoğan'a teşekkür mektubu gönderdi!
Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez’in eşi Silvana Abdo, salgınla mücadele konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’dan destek istedi. Tıbbi yardımın ulaştırılmasının ardından Abdo, Erdoğan’a teşekkür mektubu gönderdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin maske savaşına girdiği bir dönemde Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki 102 ülkeye tıbbi yardımda bulundu. Türkiye'nin tıbbi malzeme gönderdiği ülkelerden biri de Güney Amerika ülkesi Paraguay oldu. Türkiye'nin Paraguay'a gönderdiği tıbbi malzeme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın devreye girdiği öğrenildi.
YARDIM TALEP ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Aralık 2018'de Paraguay'a gerçekleştirdiği ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Abdo ile bir araya gelmişti. İki First Lady, TİKA'nın Paraguay Sağlık Bakanlığı'na sağladığı ambulans ve 43 tekerli sandalyenin teslim törenine birlikte katılmıştı. Bu ziyaretin ardından Erdoğan ve Abdo arasında tesis edilen dostluk, daha sonra da devam etti. Emine Erdoğan, ramazan ayında tüm first lady'lere ramazan ayını kutlama ve koronavirüs gündemi ile ilgili mektup gönderdi. Paraguay First Lady'si bu mektuba yanıt yazarak hem bu kutlamadan dolayı teşekkürlerini iletti hem de Paraguay'ın salgınla mücadelesine destek olmasını talep etti.
BU HAFTA ULAŞIYOR
Emine Erdoğan'ın, devreye girmesi üzerine, her iki ülkenin de Dışişleri ve Sağlık Bakanlıkları konuyla ilgili çalışma başlattı. First Lady'lerin koronavirüs diplomasisi sonucu 50 bin koruyucu tulum, 30 bin N95 maske, 100 bin ameliyat maskesi, 2 bin koruyucu gözlük ve 50 bin galoştan oluşan tıbbi malzeme desteği Türkiye'den Paraguay'a gönderildi. Yardım malzemelerin bu hafta Paraguay'a ulaşması bekleniyor.
'TÜRKİYE'NİN TAVRI ALKIŞ HAK EDEN BİR ÖRNEK'
Yardımın gönderilmesinin ardından Abdo, Emine Erdoğan'a bir teşekkür mektubu gönderdi. Abdo, mektupta, Türkiye'nin bağışladığı koruyucu sağlık malzemelerinin ülkedeki hastaları tedavi için çalışan sağlık personelinin korunması için çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye'yi dünyanın dört bir yanındaki ülkelere gönderdiği yardımlardan dolayı tebrik eden Abdo, "Türkiye'nin bu salgın karşısındaki çabaları ve insani yardımlarla göstermiş olduğu cömertlik şüphesiz ki alkışı ve takdiri hak eden bir örnektir" dedi.
Sabah
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