15 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Darbe davaları kaldığı yerden devam edecek!

Darbe davaları kaldığı yerden devam edecek!

Koronavirüs salgını nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulunun () tavsiye kararı doğrultusunda iki sefer ertelenen duruşmalar, normalleşme sürecinde yeniden görülecek. ’nün hain darbe girişimine ilişkin ve darbe davaları, verilen aranın ardından yeniden görülmeye başlanacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2020
ABONE OL
DARBE DAVALARI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK!

Darbe girişiminin yönetildiği yer olan 'ndeki eylemlere ilişkin davanın son duruşması, 13 Mart Cuma günü görüldü. 4. , ve yargı süreçlerinin 30 Nisan'a kadar durdurulması kararları sonrası duruşmayı önce 4 Mayıs'a, kararların 15 Haziran'a uzatılması sonrası da 'a bıraktı.

Normalleşme süreci sonrası yarın ve 'nde görülmeye başlanacak davada 475 sanık yargılanıyor. Darbe girişimi sırasında Ankara'yı bombalayan F-16 pilotlarının da sanıkları arasında bulunduğu dava, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınmasıyla sürecek.

ÖKTEM DE HAKİM KARŞISINDA
Salı günü yeniden görülmeye başlanacak diğer dava da Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki 243 sanıklı darbe davası. Şubatta görülen davanın duruşması, sanıkların esas hakkındaki savunmalarının tamamlanmasının ardından 13 Nisan'a bırakıldı. Koronavirüs nedeniyle mahkeme, duruşmayı önce 4 Mayıs'a, sürecin uzaması üzerine de 16 Haziran'a erteledi.

Son sözlerinin alınmasıyla görülmeye devam edilmesi beklenen davanın sanıkları arasında gecesi sözde sıkıyönetim direktiflerinin bağlı birliklere iletilmesini sağlayan ve Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı öldürmeye çalıştığı belirtilen eski albay Erkan Öktem de bulunuyor.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI
Davaların yeniden görüleceği Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonları, daha önce sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmişti. Girişlerde ateş ölçümünün yapıldığı kampüste duruşma salonlarında görevli personel, mahkeme heyeti, avukatlar ve izleyiciler için maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Sabah

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA