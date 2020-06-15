15 Haziran 2020, Pazartesi
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Bingöl'e acil yardım ödeneği gönderildi

'de meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremin ardından bölgeye yardımlar başladı. AFAD, depremzedeler için Bingöl'e 500 bin lira gönderildi.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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BİNGÖL'E ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), -Karlıova'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için 500 bin lira gönderildi.

AFAD'ın Twitter hesabından yardımlara ilişkin yapılan açıklamada, bölgede 998 personel, 127 araçla çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Depremzedelere 2 bin 862 aile çadırı, 7 bin 200 uyku seti, 3 bin yatak, 7 mobil baz istasyonu, 2 bin 232 mutfak seti ile 9 bin 500 öğün yemek dağıtımı yapıldığına işaret edilen açıklamada, ayrıca Bingöl'e 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedildi.

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