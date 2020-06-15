Bingöl'e acil yardım ödeneği gönderildi
Bingöl'de meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremin ardından bölgeye yardımlar başladı. AFAD, depremzedeler için Bingöl'e 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Bingöl-Karlıova'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildi.
AFAD'ın Twitter hesabından yardımlara ilişkin yapılan açıklamada, bölgede 998 personel, 127 araçla çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Depremzedelere 2 bin 862 aile çadırı, 7 bin 200 uyku seti, 3 bin yatak, 7 mobil baz istasyonu, 2 bin 232 mutfak seti ile 9 bin 500 öğün yemek dağıtımı yapıldığına işaret edilen açıklamada, ayrıca Bingöl'e 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedildi.
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