Milyonluk soygun iddiası ile ilgili savcılıktan karar
İş adamı Kadir Hattat, evinde hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu çift tarafından soyulduğunu iddia etti. Hizmetçi çift, yatak odasının gizli bölmesindeki kasadaki 250 bin doları alıp yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü. Kasadaki sadece 20 bin doların yerinde olduğu anlaşıldı. Savcılık, ‘250 bin dolar alan hırsız kasada 20 bin doları bırakmazdı’ diyerek dosyayı kapattı. Sabah Gazetesinden Dilek Yaman'ın özel haberine ilişkin detaylar...
Hattat Holding'in kurucusu ünlü iş adamı Emin Hattat'ın 4 oğlundan biri olan iş adamı Kadir Hattat, evinde hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu çift tarafından soyuldu. Hattat, evinde çalışan Moldova uyruklu çift tarafından soyulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Hattat'ın ifadesine göre olay, 11 Şubat 2019 günü yaşandı. İstanbul Sarıyer'de ailesiyle birlikte ikamet eden Hattat, 2017'nin ocak ayında Moldova uyruklu bir çifti evinde çalışması için işe aldı. Çift, 2018'in kasım ayında, çocuklarının omurilik hastası olduğunu söyleyip Moldova'ya gitmek üzere Hattat'tan izin aldı.
EDİRNE'DEN YURT DIŞINA
Bu süre zarfında evde bulunan kasasını kontrol eden Hattat, kasanın içinde bulunan 250 bin doların (Yaklaşık 1.5 milyon TL) yerinde olmadığını fark etti. Moldova uyruklu Maria ve Leo çiftinin üç ay boyunca geri dönmemesi üzerine soyulduğunu anlayan Hattat şikâyetçi oldu. Yapılan araştırmada çiftin Edirne Hamzabeyli Kapısı'ndan karayolu ile çıkış yaptığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
TAKİPSİZLİK ÇIKTI
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan iş adamı, yatak odası kısmında yerini sadece eşi ve kendisinin bildiği gizli bir bölmenin olduğu yerde 250.000 Dolar para sakladıklarını 2018 yılının aralık ayında burayı kontrol ettiklerinde sadece 20.000 Doların kaldığını geri kalan paranın yerinde olmadığını fark ettiğini anlattı. Savcılık, iş adamının iddiasına ilişkin hırsızlık eylemini yapan şahısların 20.000 Dolar parayı bırakmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve başka bir delil elde edilmediği gerekçesiyle soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.
DİLEK YAMAN - SABAH
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