Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili açıklama
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 5,7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kurum, ''Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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