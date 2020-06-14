14 Haziran 2020, Pazar
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili açıklama

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'ün Karlıova ilçesi merkezli 5,7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kurum, ''Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.06.2020
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BAKAN KURUM'DAN BİNGÖL DEPREMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

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