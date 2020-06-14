Başkan Erdoğan'dan oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya manevi destek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ın vefatıyla sarsılan Ebru Şallı'yı telefonla arayarak, üzüntülerini paylaştıklarını belirtti.
Ebru Şallı, geçtiğimiz nisan ayında, iki yıldır Lenfoma ile mücadele eden 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmişti. Corona virüs salgını sürecinde yaşanan bu kayıp sebebiyle cenazeye, Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ve Pars'ın babası Harun Tan dışında aile yakınları katılamamıştı. Gelen bir telefon ise Akkuş ailesinin üzüntüsüne bir nebze destek oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Uğur Akkuş-Ebru Şallı çiftini telefonla arayarak üzüntülerini paylaştıklarını belirtti.
Uzun süre telefonda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan; ünlü çifte acılarını paylaştıklarını, genç olduklarını ve ikisinin de çocuklarının bulunduğunu, onlara dikkat etmeleri ve ihmal etmemeleri gerektiğini belirtti.
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