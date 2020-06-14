14 Haziran 2020, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya manevi destek

Başkan ve eşi , 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ın vefatıyla sarsılan 'yı telefonla arayarak, üzüntülerini paylaştıklarını belirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EBRU ŞALLI'YA MANEVİ DESTEK

, geçtiğimiz nisan ayında, iki yıldır Lenfoma ile mücadele eden 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmişti. Corona virüs salgını sürecinde yaşanan bu kayıp sebebiyle cenazeye, Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ve Pars'ın babası dışında aile yakınları katılamamıştı. Gelen bir telefon ise Akkuş ailesinin üzüntüsüne bir nebze destek oldu.

Başkan ve eşi , Uğur Akkuş-Ebru Şallı çiftini telefonla arayarak üzüntülerini paylaştıklarını belirtti.

Uzun süre telefonda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan; ünlü çifte acılarını paylaştıklarını, genç olduklarını ve ikisinin de çocuklarının bulunduğunu, onlara dikkat etmeleri ve ihmal etmemeleri gerektiğini belirtti.

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