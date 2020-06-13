YPG/PKK ile Antifa’nın ortak kirli planı

George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ABD geneline yayılan gösterilerde şiddete başvurmalarıyla dikkati çeken Antifa adlı radikal sol örgüt, hem ABD'de hem de Türkiye'de tartışılmaya devam ediyor. Daha önce Askeri İstihbarat Teşkilatında Donanma İstihbarat Subayı olarak da görev yapmış, sağcı aktivist ve Başkan Donald Trump'ın sıkı destekçisi Jack Posobiec, Amerikan medyasında Antifa ile YPG/PKK arasındaki ilişkiyi gündeme taşıyan ilk isimlerden biri olarak biliniyor. ABD'deki protestolarda şiddet olaylarını değerlendiren Posobiec, Antifa gibi grupların karışıp bu barışçıl gösterileri kendi amaçları doğrultusunda suistimal ettiğini ifade etti. Örgütün 2010'ların ortalarına doğru Suriye iç savaşını fırsat bilip bu ülkeye gittiğini ve orada terör örgütlerinden eğitim alıp bu örgütlerin saflarında savaştığını anlatan Posobiec, Suriye'de bir süre kalan örgüt üyelerinin, Almanya'dan Yunanistan'a Avusturalya'dan Amerika'ya kadar birçok ülkeye geri döndüğünü ifade etti.





SURİYE'YE ÖZEL İLGİ

Antifa üyelerinden eski askerlere kadar birçok kişinin ABD ordusunun verdiği izinle Suriye'ye seyahat ettiğini anlatan Posobiec, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde kurmaya çalıştığı sözde özerk bölge ile Antifa'nın ilişkisini şu ifadelerle değerlendirdi: "Oraya Rojava Devrimi diyorlar. Hatta Antifa literatüründe buna 'Antifa'nın Rojava Devrimi' diyorlar. Burayı İspanya iç savaşına benzetiyorlar. Orada da faşistlere karşı antifaşist komünist mücadele gibi bir motif vardı ve burada (Suriye'nin kuzeydoğusunda) yapmaya çalıştıkları şey de kendi anarkokomünist komün sistemlerini kurmaktır."



TRUMP'A YANLIŞ BİLGİ

ABD ordusundan eğitim alan Antifa üyelerinden ABD'ye dönenlerin takip edilmediğini ve bu unsurların Suriye'de YPG/PKK'dan veya ABD ordusundan öğrendiği taktikleri eninde sonunda Amerikan devletine karşı da kullanabileceğini değerlendiren Posobiec, ayrıca ABD istihbaratının Başkan Donald Trump'ı Antifa'nın o bölgedeki faaliyetleri konusunda yeterince bilgilendirdiğinden emin olmadığını söyledi.



Antifa Hareketi'nin kökenleri

KÖKENİ itibariyle "anti faşist" ifadesinin kısaltılmış hali olan Antifa hareketi, ilk olarak 1930'lu yıllarda Nazi Almanyası'nda ortaya çıktı. Antifa Sovyetler Birliği tarafından kurulup önce Avrupa'ya oradan da Amerika'ya ihraç edildi. 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında, ABD'de Orta Batı bölgesi başta olmak üzere neo-Nazilere karşı örgütlenmeye başlayan hareket, esnek kadro yapısıyla bazı eyaletlerde büyümeye çalıştı. 2000'li yılların başından itibaren bir süre kabuğuna çekilen hareket, Trump'ın başkan seçilmesinin ardından yeniden sokaklara çıktı. Trump, Floyd'un öldürülmesinin ardından birçok kentte düzenlenen protestolardaki yağma ve şiddet olaylarından da Antifa'yı sorumlu tuttu ve hareketi "terör örgütü" ilan edeceğini belirtti.

Sabah