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CHP'de corona virüs alarmı! Kılıçdaroğlu ile de görüşmüş...

’nde Genel Başkan Yardımcısı ’ın sekreteri A.Ç,, eşi ve çocuğunda çıktı. Sarıbal’ın bu süre içerisinde Genel Başkan ile de görüştüğü belirtiliyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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CHP'DE CORONA VİRÜS ALARMI! KILIÇDAROĞLU İLE DE GÖRÜŞMÜŞ...

'nde Genel Başkan Yardımcısı 'ın sekreteri koronavirüse yakalandı.

Hastalığa yakalanan sekreterle temas içinde olan tüm personelin 14 gün işe gelmemesi istendi ve test yapılacağı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, virüs ilk olarak CHP Tarım Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreteri A.Ç.'nin eşinde çıktı. A.Ç. de test yaptırarak, akciğerini kontrol ettirdi.

Kontrolde hastalık belirtisine rastlanmaması nedeniyle A.Ç., Genel Merkez'e gelmeyi sürdürdü. Daha sonra boğazından alınan numunelerden A.Ç.'nin de koronavirüse yakalandığı anlaşıldı. Aynı zamanda A.Ç.'nin eşinin de ziyaretçi yasağına rağmen CHP Genel Merkezi'ne geldiği öğrenildi.

CHP Yönetimi, Sarıbal'ın sekreteri ile temas eden tüm personele 14 gün izin verdi. Genel Merkez'de çalışan tüm personele test yapılacağı da öğrenildi. Sarıbal'ın da test yaptıracağı öğrenildi.

Sarıbal'ın bu süre içerisinde Genel Başkan ile de görüştüğü belirtiliyor.

Hürriyet

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