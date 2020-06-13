Telafi eğitimleri nasıl olacak? İşte tüm detaylar...
Koronavirüs salgınının ezberleri bozduğu sektörlerden biri de eğitim oldu. 17 Ağustos’ta başlayacak telafi eğitimleri için özel okul yönetimleri harıl harıl çalışıyor. Yeni eğitim yılında sıralar tek kişilik, öğrenciler maskeli olacak. Dersler okul bahçesine taşınıyor.
Koronavirüsün ezberleri bozduğu sektörlerden biri de eğitim oldu. Ancak Türkiye kısa sürede milyonlarca öğrencinin evde eğitim almasını sağlayarak dünyaya örnek gösterilecek bir başarıya imza attı. Özel okul yöneticileri 17 Ağustos'ta başlayacak telafi ve eylülde start verilecek yeni eğitim-öğretim yılı için teyakkuza geçti. Yeni dönemde ateş ölçümü ve maske kullanımı zorunluluk haline geliyor. Öte yandan okullarda nano gümüş iyon temizliği, püskürtmeli dezenfektan sistemli kapılar, tek kişilik sıralar, yemekhanelerin dönüşümlü kullanımı, termal kameralar gibi birçok yeniliği de görmek mümkün olacak. Bazı okulların gündeminde iyi havalarda derslikleri ve yemekhaneyi açık alana taşımak da var. Kimi ise sınıfta paket yemek dağıtacak. Bazı okullar da velilere okul kapısını kapatıyor. Okul yöneticileri "yeni normal"lerini SABAH'a açıkladı.
NUN Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz
YÜZ YÜZE EĞİTİM DAHA ANLAMLI
YENİ normale geçerken tüm hijyen koşullarını gözeterek sürece adapte olacağız. Öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu kapsamda okulumuzun tamamı düzenli ve sık aralıklarla dezenfekte edilecek. Rahatlıkla ulaşılacak noktalarda maske ve dezenfektan bulundurulacak. Klimaların filtre değişiklikleri ve bakımları düzenli olarak gerçekleştirilecek. Sınıf, yemekhane ve servislerde oturma düzenleri sosyal mesafe kuralına uygun yeniden yapılandırılacak. En önemlisi de hava şartları da el verdiğince dersleri kampüsümüzün açık alanlarında yapmaya gayret edeceğiz. Bunu çok önemsiyoruz. Eğitim elbette yüz yüze yapılınca daha anlamlı hale geliyor. Eğitim öğrenci ve öğretmen birlikteliği ile çok daha sağlıklı yürüyen bir süreç olsa da uzaktan eğitimle birlikte şimdiye kadar planladığımız fakat hayata geçiremediğimiz bir takım projeleri de deneyimleme şansımız oldu. Öğrencilerimizi çok özledik ve onlarla yeniden bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz.
Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk
SINIFTA PAKET YEMEK VERİLECEK
YENİ eğitim dönemine yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. İkinci dalgaya karşı da B planımız hazır. Sınıf içi sosyal mesafeyi önemsediğimiz için sıraları tek kişilik hale getirme planları yapıyoruz. Yemekhane için de önlemlerimiz olacak. Bir grup yemekhanede yerken, diğer grup yoğunluk olmaması için hazırladığımız paketleri sınıfta yiyecek. Bunu dönüşümlü olarak yapacağız. Ateş ölçümü için termal kameralar aldık. Servislere binmeden hostesler öğrencilerimizin ateş ölçümünü yapacak.
Okyanus Okulları Kurucusu Orhan Özbey
YEMEK İÇİN TEK KULANIMLIK MALZEME
KURUMLARIMIZA giren herkesin ateş ölçümü yapılacak. Bina içerisinde maskesiz dolaşılmasına izin vermeyeceğiz. Bina girişleri ve ortak kullanım alanlarında dezenfektan istasyonları ile el hijyeni sağlayacağız. Her alana virüsle ilgili bilgilendirme içerikleri asacağız. Klima ve havalandırmalar kullanılmayacak, kullanılması gereken durumda ise tüm bakım ve temizlikleri yapılarak kullanılacaktır. Asansörler sosyal mesafe kuralına uygun kullanılacak. Yemekhane ve kantinlerde ise malzemeler tek kullanımlık olacak.
Mektebim Okulları CEO'su Servet Özkök
BILIM KURULU OLUŞTURDU
TEDBİRLERİMİZİN daha bilimsel olması için Sağlık Krizleri Komitesi adını verdiğimiz bir bilim kurulu oluşturdu. Kurulda İngiltere'de çocuk psikyatristliği yapan bir Türk hekim, Amerikan Hastanesi'nden çocuk hastalıkları uzmanı, bir de enfeksiyon hastalıkları uzmanı bulunuyor. İlk toplantımızı yaptık. Örneğin bize velileri içeri almamayı tavsiye ettiler, çocuğunu okula getiren veli okul içine alınmayacak. Çocuklar ateş ölçümü yapılarak içeri alınacak. Maske kullanımı ve hijyen ise zorunlu olacak. Tüm çalışanlarımıza belli aralıklarla test yaptıracağız.
Bahçeşehir&Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel
DEZENFEKSİYON KABİNİ KOYDUK
KAMPÜSLERIMİZİ nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte ettik. Okul servislerimiz sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre düzenlenecek. Uluslararası standartlara uygun, yıkanabilir maskeler hazırlatıyoruz. İlkokuldan itibaren tüm öğrencilerimiz maske veya siperlik kullanacaklar. Küçük yaş grubu ise siperlik takacak. Kampüslere giren herkesin ateşi ölçülecek. Öğretmen ve personelin ateş ölçümü ve sağlık takipleri düzenli yapılacak. Kapı girişlerimize dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdik. Yemekhanelerimizde sosyal mesafeyi koruyacağız ve paravanlar yerleştireceğiz.
Bil Okulları Genel Müdürü Orhan Dağhan
OZON TEMİZLİĞİ YAPILACAK
OKULLARIN açılışı için büyük bir hazırlık içindeyiz. Olmazsa olmazımız hijyen olacak. Bu amaçla okul giriş kapılarını püskürtmeli dezenfektan sistemine sahip teknolojik kapılarla değiştirdik. Maskesi olmayan öğrencilerimize içinde 10 adet yıkanabilir maskenin bulunduğu paketler dağıtacağız. Kampüslerde haftada bir ozon temizliği yapılacak. Kapı kolları günde 2 kez silinecek. Bunun yanı sıra lavabolar, pencereler, sıra ve masalarımız düzenli aralıklarla temizlenecek. Aynı şekilde öğretmen odalarının hijyeni için gerekli tüm adımlar atılacak
NUN Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz
YÜZ YÜZE EĞİTİM DAHA ANLAMLI
YENİ normale geçerken tüm hijyen koşullarını gözeterek sürece adapte olacağız. Öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu kapsamda okulumuzun tamamı düzenli ve sık aralıklarla dezenfekte edilecek. Rahatlıkla ulaşılacak noktalarda maske ve dezenfektan bulundurulacak. Klimaların filtre değişiklikleri ve bakımları düzenli olarak gerçekleştirilecek. Sınıf, yemekhane ve servislerde oturma düzenleri sosyal mesafe kuralına uygun yeniden yapılandırılacak. En önemlisi de hava şartları da el verdiğince dersleri kampüsümüzün açık alanlarında yapmaya gayret edeceğiz. Bunu çok önemsiyoruz. Eğitim elbette yüz yüze yapılınca daha anlamlı hale geliyor. Eğitim öğrenci ve öğretmen birlikteliği ile çok daha sağlıklı yürüyen bir süreç olsa da uzaktan eğitimle birlikte şimdiye kadar planladığımız fakat hayata geçiremediğimiz bir takım projeleri de deneyimleme şansımız oldu. Öğrencilerimizi çok özledik ve onlarla yeniden bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz.
Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk
SINIFTA PAKET YEMEK VERİLECEK
YENİ eğitim dönemine yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. İkinci dalgaya karşı da B planımız hazır. Sınıf içi sosyal mesafeyi önemsediğimiz için sıraları tek kişilik hale getirme planları yapıyoruz. Yemekhane için de önlemlerimiz olacak. Bir grup yemekhanede yerken, diğer grup yoğunluk olmaması için hazırladığımız paketleri sınıfta yiyecek. Bunu dönüşümlü olarak yapacağız. Ateş ölçümü için termal kameralar aldık. Servislere binmeden hostesler öğrencilerimizin ateş ölçümünü yapacak.
Okyanus Okulları Kurucusu Orhan Özbey
YEMEK İÇİN TEK KULANIMLIK MALZEME
KURUMLARIMIZA giren herkesin ateş ölçümü yapılacak. Bina içerisinde maskesiz dolaşılmasına izin vermeyeceğiz. Bina girişleri ve ortak kullanım alanlarında dezenfektan istasyonları ile el hijyeni sağlayacağız. Her alana virüsle ilgili bilgilendirme içerikleri asacağız. Klima ve havalandırmalar kullanılmayacak, kullanılması gereken durumda ise tüm bakım ve temizlikleri yapılarak kullanılacaktır. Asansörler sosyal mesafe kuralına uygun kullanılacak. Yemekhane ve kantinlerde ise malzemeler tek kullanımlık olacak.
Mektebim Okulları CEO'su Servet Özkök
BILIM KURULU OLUŞTURDU
TEDBİRLERİMİZİN daha bilimsel olması için Sağlık Krizleri Komitesi adını verdiğimiz bir bilim kurulu oluşturdu. Kurulda İngiltere'de çocuk psikyatristliği yapan bir Türk hekim, Amerikan Hastanesi'nden çocuk hastalıkları uzmanı, bir de enfeksiyon hastalıkları uzmanı bulunuyor. İlk toplantımızı yaptık. Örneğin bize velileri içeri almamayı tavsiye ettiler, çocuğunu okula getiren veli okul içine alınmayacak. Çocuklar ateş ölçümü yapılarak içeri alınacak. Maske kullanımı ve hijyen ise zorunlu olacak. Tüm çalışanlarımıza belli aralıklarla test yaptıracağız.
Bahçeşehir&Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel
DEZENFEKSİYON KABİNİ KOYDUK
KAMPÜSLERIMİZİ nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte ettik. Okul servislerimiz sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre düzenlenecek. Uluslararası standartlara uygun, yıkanabilir maskeler hazırlatıyoruz. İlkokuldan itibaren tüm öğrencilerimiz maske veya siperlik kullanacaklar. Küçük yaş grubu ise siperlik takacak. Kampüslere giren herkesin ateşi ölçülecek. Öğretmen ve personelin ateş ölçümü ve sağlık takipleri düzenli yapılacak. Kapı girişlerimize dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdik. Yemekhanelerimizde sosyal mesafeyi koruyacağız ve paravanlar yerleştireceğiz.
Bil Okulları Genel Müdürü Orhan Dağhan
OZON TEMİZLİĞİ YAPILACAK
OKULLARIN açılışı için büyük bir hazırlık içindeyiz. Olmazsa olmazımız hijyen olacak. Bu amaçla okul giriş kapılarını püskürtmeli dezenfektan sistemine sahip teknolojik kapılarla değiştirdik. Maskesi olmayan öğrencilerimize içinde 10 adet yıkanabilir maskenin bulunduğu paketler dağıtacağız. Kampüslerde haftada bir ozon temizliği yapılacak. Kapı kolları günde 2 kez silinecek. Bunun yanı sıra lavabolar, pencereler, sıra ve masalarımız düzenli aralıklarla temizlenecek. Aynı şekilde öğretmen odalarının hijyeni için gerekli tüm adımlar atılacak
Sabah
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