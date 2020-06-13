Twitter’dan Türkiye düşmanlığı! Kara propaganda makinesine dönüştü

Tüm dünyada Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal ağlar bir algı merkezine dönüşürken, bu kez Twitter'ın kendisi operasyonun merkezi oldu. İfade özgürlüğünü hiçe sayarak Türkiye'deki 7 bin 340 hesabı kapatan Twitter, buna gerekçe olarak ise, "Hesapların, AK Parti yanlısı siyasi söylemlerin yayılması için kullanıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güçlü destek verdiği" iddiasını gösterdi.

Twitter, açıklamasında "hesapların davranışlarına dayanılarak yapılan analizleri" kapatmaya gerekçe gösterirken, burada ne tür bir algoritmayı baz aldığı ya da neden başka siyasi parti ve kişilerle ilgili bu yöntemi uygulamadığına ilişkin ise Türkiye'deki ilgili muhataplarına herhangi bir gerekçe sunmadı. Twitter'ın tek taraflı aldığı bu karar ifade özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirilirken, sözde şeffaflık ilkelerini de bu şekilde ne kadar keyfi kullandıkları gözler önüne serildi. Twitter'ın adli kararlara konu olsa bile birçok siber zorbalık, siber terörizm ve terör örgütlerini öven hesaplara yönelik herhangi bir önlem almazken ifade özgürlüğüne yapılan bu müdahale Twitter'ın tarafsızlığı hakkında şüpheleri haklı çıkardı.



HUKUKSUZLUĞA DUR DENECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bir süredir üzerinde çalıştığı ve yakında Meclis'e sunulması beklenen sosyal medya düzenlemesinin önemi de Twitter'ın bu tutumu ile bir kez daha görüldü. Yapılması planlanan düzenleme ile sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de bu kadar keyfi uygulamalarda bulunması da önlenecek.



TEMSİLCİ BULUNDURACAK

Türkiye'de daha önce seçim zamanları, terör operasyonları gibi zamanlarda Türkiye aleyhine asılsız haber üreten, toplumu kin ve düşmanlığa sevkeden, ülke içerisinde ikilik yaratmayı hedefleyen paylaşımlar yapan hesaplar kapatılmazken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediği" gerekçesiyle hesapların kapatılmasının ne denli iki yüzlü bir tutum olduğu da düzenleme yasalaşınca artık doğrudan muhataplara anlatılabilecek. Düzenleme ile sosyal medya şirketleri Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacaklar. Twitter 2019'da da Rusya, İran, Venezuela ve İspanya'da da mevcut hükümetlere destek verdiği gerekçesiyle birçok kullanıcının hesabını hukuksuz şekilde kapattı.



KAPATILMA NEDENİ HDP-CHP KARŞITLIĞI!

ABD'deki Stanford Üniversitesi, Twitter'ın duyurusuyla aynı gün yayımlandığı dikkati çeken raporda, "AK Parti yanlısı" ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aşırı destekleyen" hesapların kapatıldığın belirtti. Hesapların HDP ve CHP karşıtı, "Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine destek verdiği" öne sürüldü. Raporu hazırlayan ekipte, Stanford'da görevli Fazıl Alp Akış ile Ayça Alemdaroğlu isimleri de yer alırken, Alemdaroğlu'nun Avrupa'daki PKK sempatizanlarına destek verdiği, FETÖ firarisi Aykan Erdemir gibi isimleri "retweet" ettiği dikkati çekiyor.



SİYASİ SAİKLERLE OLUŞTURULMUŞ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Twitter'ın hesapları kapatma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu:

Kapatılan hesapların Sayın Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla açılan sahte hesaplar olduğu ve tek merkezden yönetildiği iddiası gerçek dışı. Karara dayanak olarak öne sürülen dokümanlar bilimsellikten uzak, taraflı ve siyasi saiklerle oluşturulmuş.

Kararı, ideolojik yaklaşımlarını bilimsel veri olarak pazarlamaya kalkışan eşhas tarafından hazırlanmış raporla meşrulaştırma çabası tarihi bir skandal.

Twitter belirli bir siyasi ve ideolojik yaklaşımı benimseyen, bu yaklaşımına uymayan kullanıcı ve aktörlere çamur atmaktan çekinmeyen bir ideolojik kara propaganda makinasına dönüşmüştür.

Twitter'ın PKK ve FETÖ gibi Türkiye'ye düşman yapıların kara propagandalarına kol kanat germe isteği ve Türk siyasetini dizayn etme hevesi net şekilde görülmekte.

Sabah