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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Hain saldırı önlendi! Kobani'den 10 kilogram patlayıcı getiren terörist yakalandı

Son dakika haberine göre, , "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den () 'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan /'li terörist Akçakale'de ile yakalandı" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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BAKAN SOYLU AÇIKLADI! HAİN SALDIRI ÖNLENDİ

, 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den 'ye getiren /'li teröristin Akçakale'de yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Hain saldırı önlendi! Kobani'den 10 kilogram patlayıcı getiren terörist yakalandı | Video İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU AÇIKLADI: HAİN SALDIRI ÖNLENDİ! KOBANİ'DEN 10 KİLOGRAM PATLAYICI GETİREN TERÖRİST YAKALANDI | VİDEO

Bakan Soylu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den () Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist Akçakale'de ile yakalandı..

Yine dikkat, yine takip... Teşekkürler Türk Polisi

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