Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Hain saldırı önlendi! Kobani'den 10 kilogram patlayıcı getiren terörist yakalandı
Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den Türkiye'ye getiren PYD/YPG'li teröristin Akçakale'de yakalandığını duyurdu.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU AÇIKLADI: HAİN SALDIRI ÖNLENDİ! KOBANİ'DEN 10 KİLOGRAM PATLAYICI GETİREN TERÖRİST YAKALANDI | VİDEO
Bakan Soylu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı..
Yine dikkat, yine takip... Teşekkürler Türk Polisi
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