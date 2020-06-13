13 Haziran 2020, Cumartesi
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Meclis kürsüsü, Başkanlık Divanı’nın önüne taşınıyor

 salonunda hatip kürsüsünün yeri yıllardır tartışma konusuydu. İktidar milletvekillerinin sıralarına yakın olduğu için sözlü sataşma ve hatta kavgalara zemin hazırladığı savunulan kürsü, ’nın önüne, salonun ortasına alınacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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TARTIŞMALARIN ODAK NOKTASIYDI! İŞTE YENİ YERİ

'de bir yıldır sürdürülen teknolojik ve bina altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. TBMM Başkanı , projelerin hayata geçirilmesini yakından takip ederken, 'da da önemli değişiklikler planlanıyor. Bunların başında 'nın solunda konumlanan milletvekili kürsüsünün yerinin değiştirilmesi geliyor.

Genel Kurul salonunda hatip kürsüsünün yeri yıllardır tartışma konusuydu. Kürsünün sıralarına yakın olmasının sakınca yarattığını dile getiren muhalefet partileri, laf atma ve sataşmaların konuşmacının insicamını bozduğunu, sözlü tartışmalara yol açtığını hatta bu tartışmaların boyutlanarak kavgalara neden olduğunu savunarak, kürsünün yerinin değiştirilmesini istiyordu.

Milliyet'in haberine göre, önceki hafta içinde mimar ve mühendislerden oluşan proje grupları Genel Kurul salonunda inceleme yaptı. Oldukça gizli sürdürülen çalışma çerçevesinde, salonun yeni dizaynı için çalışmalara, projenin yetiştirilmesi halinde 'in yaz tatiline girmesinin hemen ardından başlanacağı belirtiliyor. Milletvekili konuşmacı kürsüsü ortaya çekilmesi ile halen orta kısımda bulunan tutanakçıların bölümü de yeni projedeki yerini alacak.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ

Milletvekillerinin gergin geçen görüşmelerde protesto amacıyla sıra kapaklarına vurmaları ve çekmeceleri ses çıkarmak için sert şekilde açıp kapatmaları nedeniyle bozulan Genel Kurul'un elektronik ses ve oylama sistemi de son teknoloji ile yenilenecek.

Meclis tatile girdiğinde gerçekleştirilecek proje ile sisteme giremeyen milletvekillerinin, "pusula ile oy kullanmaları" tarihe karışacak. Yeni sistemde özellikle engelli vekiller için, "yüz tanıma" ve "şifreli" oylama sistemi devreye sokulacak. Güvenlik gerekçesiyle Başkanlığı'nın ihalesini yapacağı bu proje için ilk aşamada 39 milyon TL ödenek ayrıldı. Maliyetin kalan bölümü için de önümüzdeki yıl Meclis bütçesine ödenek konulacak.

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