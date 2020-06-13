Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 630 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izin ile belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 1 kilo 630 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda M.Ç. ile O.D. gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Twitter’dan Türkiye düşmanlığı!
- Telafi eğitimleri nasıl olacak?
- Çalışan herkesi etkileyecek! 2022'de zorunlu olacak...
- Plaja mezar kazdılar! Dehşete düşüren görüntü...
- YPG/PKK ile Antifa’nın ortak kirli planı
- Libya'da küresel tezgahı bozduk!
- CHP'de corona virüs alarmı! Kılıçdaroğlu ile de görüşmüş...
- Ermeni sunucu Türkiye hakaret etmişti! Lübnan makamları harekete geçti
- CHP'nin itibar suikastı girişimine İletişim Başkanı Altun'dan cevap
- İşte yeni kurallar! Bakanlık belirledi...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK 13 Haziran 2020 kataloğu: Kamp masası ve sandalyesi dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri
- Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?
- Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 öğretmen ataması ne zaman?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz mi? 12 Haziran FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
- Altın almalı mı, satmalı mı? Uzmanlardan altın yorumu! Gram altın, çeyrek altın tam altın fiyatları ne kadar?
- 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?
- ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...
- Son dakika: Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?
- Düğün yapacaklar bu habere kilitlendi! Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak?
- BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri