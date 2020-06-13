Şırnak'ta PKK'ya darbe: 2 terörist etkisiz hale getirildi! Yaşam malzemesi ele geçirildi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaşam malzemesi bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Beytüşşebap ilçesi Kovankaya-Dönmezler bölgesindeki "Gazi Jandarma Uzman Çavuş Engin Kaygısız Operasyonu"nda, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve yakın hava desteğiyle 2 teröristin, silahlarıyla etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Operasyon bölgesinde yapılan aramada 3 sırt çantası, 2 met ve uyku tulumu, pil bloğu, dolu küçük tüp ve başlığı, el telsizi, 10 metre kablo, 4 kilogram çay, çaydanlık, tava, 7 çay bardağı, 2 tabak, su bidonu ve ayakkabı ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
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