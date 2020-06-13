Şırnak'ta PKK'ya darbe: 2 terörist etkisiz hale getirildi! Yaşam malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Beytüşşebap ilçesi Kovankaya-Dönmezler bölgesindeki "Gazi Jandarma Uzman Çavuş Engin Kaygısız Operasyonu"nda, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve yakın hava desteğiyle 2 teröristin, silahlarıyla etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Operasyon bölgesinde yapılan aramada 3 sırt çantası, 2 met ve uyku tulumu, pil bloğu, dolu küçük tüp ve başlığı, el telsizi, 10 metre kablo, 4 kilogram çay, çaydanlık, tava, 7 çay bardağı, 2 tabak, su bidonu ve ayakkabı ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.



