AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'de flaş açıklamalar
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Twitter'ın hesap kapatma kararıyla ilgili Kurtulmuş, ''Twitter özel bir şirkettir. Twitter'ın kendi düşüncesine göre bazı hesapları kapatması çok yanlış bir karardır. İnsanlar bu mecralara fikirlerini yaymak için giriyorlar.'' ifadelerini kullanırken, başarılı koronavirüs sürecini, ''Bu süreçte hiçbir ülkeye nasip olmayacak şekilde 45 günde hastane açtık.'' cümlesiyle özetledi.
Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:
Twitter özel bir şirkettir. Twitter'ın kendi düşüncesine göre bazı hesapları kapatması çok yanlış bir karardır. İnsanlar bu mecralara fikirlerini yaymak için giriyorlar.
TWITTER'IN BAZI HESAPLARI KAPATMASI SİYASİ BİR KARARDIR
Twitter'ın bu hesapları kapatması bu mecranını siyasallaştığını gösteriyor. Bir şirket nasıl olur da bu kadar politize olur ve insanların hesaplarını kapatır bunu tüm dünyanın sorgulaması lazım.
KORONAVİRÜS SÜRECİNDE SAĞLIK ALTYAPIMIZIN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖRDÜK
Biz Türkiye olarak koronavirüs sürecinin başından itibaren önemli tedbirler aldık. Özellikle İstanbul'da büyük imkanı olan hastaneler açıldı. Yolları da Cumhurbaşkanımızın talimatları ile hızlandırılarak açıldı. Bu süreçte hiçbir ülkeye nasip olmayacak şekilde 45 günde hastane açtık. Ayrıca sağlıkçılarımızın ve sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gördük.
AYASOFYA TARTIŞMASI
Ayasofya bizim bu coğrafyayı sahiplenmemizin belgesidir. Fethin kılıç hakkıdır. Bu meseleyi böyle görmek lazım. Ayasofya dediğimiz sadece oradaki bir binadan ibaret değildir bir komplekstir. Ayasofya bir Külliye'dir aslında.
ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI
Erken seçim tartışmaları ile Türkiye'nin ana tartışma konuları saptırılıyor böyle bir gündem maddemiz yok.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bekçilerin yetkileri ve eğitim süreçleri açıklandı
- Oda TV'ci Müyesser Yıldız’ın avukatı FETÖ’cülerin avukatı çıktı!
- Sudanlı gençleri Hafter için savaşmaya gönderiyor
- Altun ailesinden CHP'li Avcı'ya dava
- Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
- Numan Kurtulmuş’tan CHP’nin Ayasofya yaklaşımına sert tepki
- Koronavirüs aşısı için 4 ülke anlaştı
- Yunan istihbaratçıdan canlı yayındaki Türkiye itirafı
- Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
- Türkiye Ermenileri Patriği:Ayasofya ibadete açılsın
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ekinoks tarihleri: Yaz gündönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak?
- THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılıyor? Nargile kafeler ne zaman açılacak?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Son dakika: Tekirdağ'a giriş çıkış yasak mı? Tekirdağ Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi
- SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?
- 13 Haziran bugün hangi maçlar var? 2020 Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları