13 Haziran 2020, Cumartesi
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'de flaş açıklamalar

Son dakika haberi... ve İstanbul Milletvekili , A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Twitter'ın hesap kapatma kararıyla ilgili Kurtulmuş, ''Twitter özel bir şirkettir. Twitter'ın kendi düşüncesine göre bazı hesapları kapatması çok yanlış bir karardır. İnsanlar bu mecralara fikirlerini yaymak için giriyorlar.'' ifadelerini kullanırken, başarılı koronavirüs sürecini, ''Bu süreçte hiçbir ülkeye nasip olmayacak şekilde 45 günde hastane açtık.'' cümlesiyle özetledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Twitter özel bir şirkettir. Twitter'ın kendi düşüncesine göre bazı hesapları kapatması çok yanlış bir karardır. İnsanlar bu mecralara fikirlerini yaymak için giriyorlar.

TWITTER'IN BAZI HESAPLARI KAPATMASI SİYASİ BİR KARARDIR

Twitter'ın bu hesapları kapatması bu mecranını siyasallaştığını gösteriyor. Bir şirket nasıl olur da bu kadar politize olur ve insanların hesaplarını kapatır bunu tüm dünyanın sorgulaması lazım.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE SAĞLIK ALTYAPIMIZIN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖRDÜK

Biz Türkiye olarak koronavirüs sürecinin başından itibaren önemli tedbirler aldık. Özellikle İstanbul'da büyük imkanı olan hastaneler açıldı. Yolları da Cumhurbaşkanımızın talimatları ile hızlandırılarak açıldı. Bu süreçte hiçbir ülkeye nasip olmayacak şekilde 45 günde hastane açtık. Ayrıca sağlıkçılarımızın ve sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gördük.

AYASOFYA TARTIŞMASI

Ayasofya bizim bu coğrafyayı sahiplenmemizin belgesidir. Fethin kılıç hakkıdır. Bu meseleyi böyle görmek lazım. Ayasofya dediğimiz sadece oradaki bir binadan ibaret değildir bir komplekstir. Ayasofya bir Külliye'dir aslında.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçim tartışmaları ile Türkiye'nin ana tartışma konuları saptırılıyor böyle bir gündem maddemiz yok.

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