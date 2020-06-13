AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'de flaş açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Twitter'ın hesap kapatma kararıyla ilgili Kurtulmuş, ''Twitter özel bir şirkettir. Twitter'ın kendi düşüncesine göre bazı hesapları kapatması çok yanlış bir karardır. İnsanlar bu mecralara fikirlerini yaymak için giriyorlar.'' ifadelerini kullanırken, başarılı koronavirüs sürecini, ''Bu süreçte hiçbir ülkeye nasip olmayacak şekilde 45 günde hastane açtık.'' cümlesiyle özetledi.