12 Haziran 2020, Cuma
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Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Son dakika haberi... , 'ın başkenti Kabil'de bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı. yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Afganistan’da ibadet yerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılardaki artıştan endişe duyulduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi: 12.06.2020
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TÜRKİYE'DEN AFGANİSTAN'DAKİ TERÖR SALDIRISINA KINAMA

Açıklamada, "'ın başkenti Kabil'de bugün bir camiyi hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karte Çar bölgesinde bulunan Şirşah Suri Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda, imam ve 3 sivil hayatını kaybetmişti.

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