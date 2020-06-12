12 Haziran 2020, Cuma
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MSB açıkladı! İdlib'de yaralanan Mehmetçik şehit oldu

yapılan açıklamada, '' bölgesinde 05 Haziran 2020 tarihinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur.'' ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 12.06.2020
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İDLİB'DE YARALANAN MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU

: bölgesinde 05 Haziran 2020 tarihinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur.

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