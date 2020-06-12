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Son dakika: Sözleri tepki çeken Sevda Noyan için istenen ceza belli oldu!

hakkında, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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SEVDA NOYAN İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!

Basın Suçları Bürosunca, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan 'la ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Noyan'ın "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

20 MAYIS'TA İFADESİ ALINMIŞTI
Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Noyan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Sevda Noyan'ın, suç duyurusu üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 20 Mayıs'ta ifadesi alınmıştı.

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