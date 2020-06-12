12 Haziran 2020, Cuma
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Diyarbakır merkezli iki ilde PKK'ya yönelik operasyonda 7 tutuklama

Son dakika haberi... merkezli 2 ilde terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/'nın sözde "zindan yapılanması" olarak nitelendirdiği ve düzenlenen açlık grevleri, ölüm orucu, intihar ve terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularının cezaevindeki tutuklu, hükümlü örgüt mensuplarına verdikleri talimatların deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2020
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DİYARBAKIR MERKEZLİ İKİ İLDE PKK'YA YÖNELİK OPERASYONDA 7 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'ın da bulunduğu iki ilde 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

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