Son dakika: Kilis'te bazı yerler karantinaya alındı
Son dakika haberine göre; Kilis'te bir köy, bir mezra ve bir sokak ile iş yeri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki bazı vatandaşlarda yapılan testlerde Kovid-19 vakasına rastlandığı belirtildi.
Bunun üzerine merkeze bağlı Gümüşsuyu köyü, Oruçlu mezrası ile Helvacıoğlu Mahallesi Miskinler Sokağı karantinaya alındı. Ayrıca kent merkezindeki bir işyerinin de faaliyetleri bir süreliğine durduruldu.
Söz konusu adreslerde filyasyon çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, adreslere 24 Hazirana kadar giriş çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından karşılanacağı bildirildi.
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