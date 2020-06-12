Bakan Koca'dan çocuklara teşekkür mesajı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs sürecinde evde kalan ve dışarıya çıktıklarında maskelerini takan çocuklara teşekkür etti
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Galiba en zoru çocuk olmaktı. Korkuları bizi üzdü. Parkları özleseler de evde kalmayı başardılar. Çıktıklarında maskelerini taktılar. Çocuklarımıza ve anne babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır: 'Bana yaklaşmayın!" ifadesini kullandı.
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