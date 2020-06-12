Son dakika: Hatay Valisi Rahmi Doğan: Kentte 320 koronavirüs vakası var
Son dakika... Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte 320 koronavirüs vakası bulunduğunu açıkladı. Vali Doğan, Suriye'nin Afrin ve İdlib kentlerinde görev yapan 140 asker ve poliste de koronavirüse rastlandığını bildirdi.
SURİYE'DEKİ ASKER VE POLİSLERDE VAKA GÖRÜLDÜ
Vali Doğan, bugün itibarıyla Hatay'da koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayısının 320 olduğunu açıklayarak şunları söyledi:
"Hatay'ın nüfusuna bakıldığında tahminimi söylüyorum, en başarılı illerin başında geliyoruz. Ayrıca, Afrin ve İdlib'te sivil vatandaşların hiçbirisinde pozitif vakaya rastlamadık. Ancak Türkiye'den oraya görev yapmaya giden polislerimiz, askerlerimizin vasıtasıyla ki bunlar da korunaklı alanlarda, mekanlarda kalıyorlar. Bunlarda çıkan pozitif vakalar var. Afrin'de 120 polisimizde, İdlib Hava Taburumuzda ise 20 askerimizde pozitif vaka çıktı."
SUUDİ ARABİSTAN'DAN 27 VAKA GELDİ
Suudi Arabistan'dan gelen Hataylılar'ın vaka sayısını artırdığını dile getiren Vali Doğan şöyle devam etti:
"Vekillerimizin Suudi Arabistan'daki Hataylı hemşehrilerimizi buraya getirme gayretleri ve çabası var. Geçen hafta ülkemize gelen 510 kişilik kafile içerisinden 27 kişide pozitif vaka çıktı. Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda çok ciddi sağlık hizmetlerine yatırım yaptı. Bu yatırımla, sağlık personelinin gayretleri ve alınan tedbirlerle birlikte çok az hasarla atlattık. Ben bu virüs salgını sonucu vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce ilimizden ve ülkemizden temizlenmesini temenni ediyorum."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Koca'dan çocuklara teşekkür mesajı
- 16 il bağlanacak! 70 metre kaldı
- HDP'li Kaya'dan Diyanet'e çirkin sözler!
- TSK'dan Akdeniz'de gövde gösterisi!
- Twitter'dan ifade özgürlüğüne sansür!
- ATA AÖF final sınavı ne zaman?
- Haliç 90'lara geri döndü: Çöp ve çamura boğuldu!
- FETÖ'ye 8 ilde şok operasyon
- Korkak Hafter barışı 9 kez baltaladı!
- İşgalci Can Dündar için yakalama emri!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz mi? 12 Haziran FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
- Altın almalı mı, satmalı mı? Uzmanlardan altın yorumu! Gram altın, çeyrek altın tam altın fiyatları ne kadar?
- 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?
- ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...
- Son dakika: Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?
- Düğün yapacaklar bu habere kilitlendi! Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak?
- BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri
- Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?
- Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü! beIN Sports Süper Lig maçları şifresiz mi?
- e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?
- Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları