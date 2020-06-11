11 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara için sel, dolu ve yıldırım uyarısı

Ankara için sel, dolu ve yıldırım uyarısı

Valiliği, kentte beklenen kuvvetli için vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, , su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020
ABONE OL
ANKARA İÇİN SEL, DOLU VE YILDIRIM UYARISI

Valiliği, yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları, , su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; 11 Haziran Perşembe günü Ankara il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA