Türk F-35'lerini ilgilendiren skandal tasarı ABD Senatosu'nda
740 milyar dolarlık savunma bütçesinin onaylandığı tasarı, ABD Senatosu'na sunuldu. Söz konusu tasarıda, Türkiye'nin F-35'lerini yakından ilgilendiren detay dikkat çekti. Tasarı, 6 Türk F-35 uçağının ABD Hava Kuvvetleri için tekrar yapılandırılıp, kullanılması yetkisini veriyor.
ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 2021 mali yılı savunma bütçesine ilişkin tasarıyı onaylayarak Senato'ya gönderdi. F-35 uçaklarına ilişkin kısımda Türkiye ile ilgili "Türkiye F-35 programından çıkarıldığı için satın alınıp teslim edilmeyen 6 F-35 uçağının ABD Hava Kuvvetleri için yapılandırılıp, kullanılması yetkisini veriyor." denildi.
F-35 VE TÜRKİYE DETAYI
Tasarıda, 2021 mali yılı içinde 95 F-35 uçağının satın alınmasına onay verilirken bunların 60'ının konvansiyonel kalkış-iniş yapabilen F-35A,12'sinin kısa pist kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B ve 23'ünün donanma için tasarlanan F-35C tipi olması öngörülüyor.
F-35 uçaklarına ilişkin kısımda Türkiye ile ilgili "(Yasa) Türkiye F-35 programından çıkarıldığı için satın alınıp teslim edilmeyen 6 Türk F-35 uçağının ABD Hava Kuvvetleri için tekrar yapılandırılıp, kullanılması yetkisini veriyor." denildi.
Tasarı, Senato Genel Kurulundan da kabul edildikten sonra Temsilciler Meclisinin ilgili komite ve genel kurulunda kabul edilen versiyon ile birleştirilerek tek yasa tasarısı haline getirilmesi gerekiyor.
Kongrenin iki kanadının tasarıları tek tasarı haline getirildikten sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak.
TÜRK F-35 UÇAKLARINA İLİŞKİN YETKİLENDİRME YENİ DEĞİL
Türk F-35'lerine ilişkin madde 2020 mali yılı savunma bütçesinde de yer almıştı. Ayrıca, 2020 bütçesinde, "Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık" fon ayrılması öngörülüyordu.
Aynı zamanda, F-35 üretim bantları olan Lot 12, 13 ve 14 kapsamında, Türkiye'nin siparişlerinin en üst seviyeye çıkarılarak üretime sokulup, ABD Hava Kuvvetleri için satın alınmasına yönelik ek fon sağlanmıştı.
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