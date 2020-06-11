İletişim Başkanlığından Yeditepe konserleriyle ilgili ortaya atılan iddialara yalanlama
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pandemi sürecinde verdiği desteklerle her sektörün yanında olduğunu ve milyonlarca vatandaşa şefkat elinin uzandığı belirtilerek, salgın stresini biraz olsun unutturmak ve müzik sektörüne destek amacıyla organize edilen İstanbul Yeditepe Konserleri organizasyonuna yönelik yalan ve iftiralarla ilgili açıklama yaptı.
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri ile ilgili ortaya atılan mesnetsiz iddialar ve yalan yarışlarıyla ilgili açıklama yaptı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "İstanbul Yeditepe Konserleri"ne ilişkin, yalan ve çarpıtma içeren yorum ve haberler hakkında bir açıklama yapılması gereği görülmüştür.
Devletimiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde alınan tedbirlerden etkilenen bütün bireylere ve sektörlere yönelik geniş bir yelpazede çok boyutlu ve kapsayıcı destekler sağlamıştır.
Tek tek bireylere sunulan maddi destek başta olmak üzere, perakendeden ulaşıma, sanattan spora kadar birçok sektör ve kesim desteklenmiş, ülkemizin ve milletimizin bu süreci en az etkiyle atlatmasına gayret gösterilmiştir.
Bu süreçten en çok etkilenen sektörlerin başında gelen müzik sektörü de yalnız bırakılmamıştır.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kovid-19 ile mücadele tedbirleri nedeniyle evde kalmak zorunda olunan dönemde müzik camiasına destek amacıyla bir dizi konser etkinliği başlatılmıştır.
Böylece hem sektörün çarklarının yeniden dönmesi sağlanmış hem de milletimizin müzisyenlerle ve kültür-sanat etkinlikleriyle buluşmasına imkân doğmuştur.
İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden programa, normalleşme sürecinde "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı yeni bir konser serisi eklenmiştir.
9 Haziran'da başlayan ve bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacaktır.
Devletimizin sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduğunu bir kez daha gösterdiği bu konserler sayesinde, müzisyeninden ses ve ışık teknisyenine, sahne amirinden teknik personele kadar binlerce sektör çalışanı için 3 ay sonra yeniden istihdam imkanı doğmuştur.
Ne yazık ki bazı sosyal medya hesapları ve haberlerde "İstanbul Yeditepe Konserlerinin 30 milyon liraya mal olduğu" şeklindeki bir yalanla etkinlikler karalanmaya çalışılmaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçek dışıdır.
Bu gerçek dışı söylentilerle konserlerin arkasındaki binlerce müzisyen, sektör çalışanı ve onların emekleri de yok sayılmaktadır.
Konserler için toplam 5 binin üzerinde sanatçı, müzisyen, çalışan emek vermiş ve alın teri dökmüştür.
Bu gerçeğe rağmen, sosyal medya başta olmak üzere diğer medya mecralarında İstanbul Yeditepe Konserlerine ilişkin asılsız iddia, yalan ve çarpıtma ile algı operasyonu yapanlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.
Nefretleriyle örülü karanlıklarında gerçekleri perdelemeye çalışanlar bilmelidir ki MÜZİK SUSMAZ!
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