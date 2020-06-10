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İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Dijital farkındalık' çağrısı yaptı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 'Dijital farkındalık' çağrısında bulundu. İletişim Başkanı Altun, "Vatandaşlarımıza dijital dünyayı tanıtıyoruz. Dijital dünya da 5'ten büyüktür diyoruz. Dijital dünyada uluslararası oyunun içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 10.06.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 21:59
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