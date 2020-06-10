İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Dijital farkındalık' çağrısı yaptı

Vatandaşlarımıza dijital dünyayı tanıtıyoruz. Dijital dünya da 5'ten büyüktür diyoruz. Dijital dünyada uluslararası oyunun içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde. Dijital mecralarda yaptığımız paylaşımlardan hukuki, vicdani ve insani açılardan sorumluyuz. Dijital dünyadaki de 'gerçekten' biziz. Günümüzde diplomasi kanalları ve devlet yönetimleri de hızla değişiyor. Değişen dünyada devlet-vatandaş ve devlet-devlet ilişkileri de dijitalleşiyor. Dijital Diplomasi Çağı! Dijital dünyada ne yazık ki her şey göründüğü gibi olmuyor.