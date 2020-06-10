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Son dakika: İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı

Son dakika haberine göre 'da gerçekleştirilen operasyonda eylem hazırlığında olan 4 'lı terörist yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 4 PKK'LI YAKALANDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan Suriyeli 4 işinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, kentte birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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