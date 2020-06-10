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MEB’in yeni Personel Genel Müdürü Ömer İnan oldu

Başkan ’ın imzasıyla yayınlanan ile olarak atanan Bakanlığı Personel Genel Müdürü ’nun yerine gelen isim belli oldu. Sabah’tan Hayrettin Şaşmaz’ın haberinin detayları…

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Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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İŞTE MEB’İN YENİ PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ!

Başkan 'ın imzasıyla yayınlanan ile birlikte Bakanlığı görevinden Valiliği'ne atanan 'nun yerine gelen isim belli oldu. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, 'in yeni Personel Genel Müdürü'nün olduğunu bir mesaj yayınlayarak duyurdu.

MESAJ YAYINLADI

Safran mesajında, "Değerli Dostlar, 'nda uzun süre çok başarılı bir şekilde görev yapan Değerli Kardeşim Hamza Aydoğdu Bey olarak atanmıştır. Yeni görevinde sağlık, sıhhat içinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun.

Selefi olarak aynı başarıyı yürüteceğine inandığımız Müdürü Kardeşimiz Ömer İnan Beye de yeni görevinde başarılar dilerken büyük bir aile olduğumuz gerçeğini asla unutmayacağımızı tekrar hatırlatmak isterim. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

VEKALETEN ÖMER İNAN YÜRÜTECEK

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan yazıda ise "Bakan Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Ömer İnan'ın, Personel Genel Müdürlüğü görevini 657 sayılı Kanunun 86 ve 175 inci maddeleri gereğince vekaleten yürütmesi ilgi onay ile uygun görülmüştür" denildi. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)

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