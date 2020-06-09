Son dakika: AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan önemli mesajlar
Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez." dedi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin töreninde hitap etti.
AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez." dedi.
"40 BİN BAŞVURU SONUÇLANDIRILDI"
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "Bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Arslan, "Mahkememize 2019'da 43 bin civarında başvuru yapılmış, yaklaşık 40 bin başvuru sonuçlandırılmıştır." diye konuştu.
"KARARLARIN YARIDAN FAZLASI ADİL YARGILANMA HAKKINA İLİŞKİN"
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan,"Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlası adil yargılanma hakkına ilişkindir." dedi.
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