09 Haziran 2020, Salı
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HDP'li Leyla Güven tahliye edildi

Son dakika haberi... milletvekilliği düşürüldükten sonra Diyarbakır'da gözaltına alınıp tutuklanan tahliye edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2020
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HDP'Lİ LEYLA GÜVEN TAHLİYE EDİLDİ
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