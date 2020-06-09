Besilik büyükbaş hayvan ithalatı hakkında açıklama
Hayvancılık Genel Müdürlüğü, besilik canlı hayvan ithalatı hakkında açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mücbir sebepler dışında besilik canlı hayvan ithalatına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden (HAYGEM) yapılan açıklamada, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mücbir sebepler dışında besilik canlı hayvan ithalatına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir." denildi.
Bakanlık Hayvancılık Genel Müdürlüğü, 2019 yılında 660 bin baş olarak gerçekleşen besilik büyükbaş hayvan ithalatının bu yıl 350 bin başa indirileceğini açıkladı.
HAYGEM tarafından yapılan açıklamada; son 17 yılda uygulanan politika ve desteklemeler ile büyükbaş hayvan varlığının yüzde 80 artarak 17,8 milyona, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 52 artarak 48,4 milyona, kırmızı et üretiminin ise yüzde 186 artarak 1,2 milyon tona ulaştığı belirtildi.
"BESİLİK CANLI HAYVAN İTHALATINA HİÇBİR ŞEKİLDE İZİN VERİLMEYECEKTİR"
Açıklamada, aynı zamanda TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun da yüzde 21 artışla 83,1 milyona, turist sayısının yüzde 240'lık artışla 45 milyona ulaştığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Nüfusumuzun yeterli ve dengeli beslenmesi için kırmızı et kaynaklı protein ihtiyacının karşılanması gerekmekte, üreticimizin korunması ve tüketicimizin makul fiyattan et tüketmesini sağlayarak kollanması önem arz etmektedir. Bu kapsamda bir sonraki yılın ramazan ayı ve turizm sezonu gibi talebin yoğun olduğu dönemler için besilik hayvan mevcudu, işletme doluluk oranları ve arz talep dengesi göz önünde tutularak, besilik büyükbaş hayvan temini planlanmaktadır. Hayvancılık sektöründe yaptığımız atılımlar, uyguladığımız destek ve projeler sonucunda besilik hayvan ithalatımız, 2019 yılında bir önceki yıla göre yarı yarıya azaltılarak, 660 bin başa düşürülmüştür. 2020 yılında da bir önceki yıla göre yarıya yakın oranda düşürülecektir. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mücbir sebepler dışında besilik canlı hayvan ithalatına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir."
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- THY'den yolculara önemli uyarı!
- Çarklar yeniden dönüyor yatırım hızlanıyor
- BDDK'dan kredi kartları taksitleri hakkında açıklama
- e-Devlet'ten büyük kolaylık! Araç sahipleri...
- Bakan Albayrak'tan tebrik! ''İnşallah bu tatlı rekabetiniz...''
- İşten çıkarma yasağı uzayacak mı?
- Bakan Pekcan duyurdu! Dev destek geliyor
- 9 Haziran evde bakım maaşı yattı mı?
- Bakan Dönmez'den Yunanistan'a flaş gönderme
- Konut kredisi yapılandırma var mı?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kampanya açıklandı! ŞOK'ta bu hafta neler var? 10 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu
- Son dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı?
- Son dakika: LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Kısa çalışma ve ücretsiz izin nakdi ücret desteği devam edecek mi?
- Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor?
- SON DAKİKA! Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere açılacak? 2020 THY dış hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...
- 9 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı?
- HES kodu alma işlemleri: HES kodu nasıl alınır? SMS ve e-devlet giriş ile HES kodu nasıl alınır?
- Bugün belli olacak! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı?
- Gözler kritik toplantıda! Düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu...