Hasta dediler terörist çıktı! Müslümanlara saldıracaktı...

Almanya'nın Hildesheim kentinde 30 Mayıs tarihinde "inançlı insanlara dönük saldırı" planladığı gerekçesiyle psikiyatri kliniğine yatırılan Alman genç (21) hakkında terör soruşturması açıldı. Halbuki olaydan hemen bir gün sonra Alman makamları genci "terörist değil, psikolojik hasta" ilan ederek tutuklamak yerine, psikiyatri kliniğine yatırmışlardı. SABAH Avrupa "Hemen hasta ilan ettiler" manşeti ile olayı duyurmuştu.



MAHKEMEDEN ÖNCE RET

21 yaşındaki gencin evinde silah, mermi ve daha başka deliller ele geçirilince, soruşturmayı Terörle Mücadele Merkezi devraldı. Durumu yeniden değerlendiren savcılık, tutuklama talebinde bulundu. Delillere rağmen Hildesheim Mahkemesi, Alman'ın gözaltına bile alınmasına gerek duymadı. Bunun üzerine savcılık itiraz etti ve tutuklama kararı çıkarttırdı.



KANA BULAYACAKTI

Lüneburg Eyalet Mahkemesi "Kamu huzurunu bozmak ve terörü finanse etmek" suçlarından ötürü tutuklama kararı verdi. Cezevine konulan Alman, evinde ele geçirilen silahları kullanarak Müslümanlara dönük ağır bir terör saldırı planladığı saptandı.



TERÖRİST DEMİYORLAR

Terör zanlısı, 29 Mayıs'ta bir başka kişi ile yazışmasında "inançlı insanlara dönük saldırı" yapacağını söyledi. Bu tehdidini iki üç kez tekrarlayınca, diğer kişi polise ihbar etti. Polis, gencin evine baskın düzenledi. Alman makamları Müslüman olmayan saldırganları genelde terörist yerine "psikolojik rahatsız" olarak nitelendiriyor. 'Terörist' kelimesini suç işleyen Müslümanlara dönük kullanmaya özen gösteriyorlar.



CAMİ KATLİAMI

Celle Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada gencin uzun zamandan beri Müslümanlara dönük terör eylemi planladığı bildirildi. Teröristin "dünya basınında yer alacak bir eyleme imza atmak istediği" belirtiliyor. Gencin chat grubunda Christchurch'ta camilere saldıran teröriste değindiği öğrenildi. Yeni Zelanda'da geçtiğimiz yıl bir terörist camilere saldırmış ve 51 kişiyi öldürmüştü.

Sabah