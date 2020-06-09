Görüntüler dehşete düşürdü! Koronavirüs...
Koronavirüs salgınıyla mücadelede devlet-millet dayanışmasıyla dünyaya parmak ısırtan bir başarı elde eden Türkiye’de önceki akşam asker uğurlama görüntüleri dehşete düşürdü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ' Bir asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' şeklindeki uyarı açıklamasına rağmen önceki gece İstanbul sokaklarındaki asker uğurlama görüntüleri dehşete düşürdü.
Mega kentin birçok noktasında magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı Sultangazi'deki bir asker uğurlamasında İstanbul'u savaş alanına çeviren magandalar bununla da yetinmeyerek fütursuzca halay çekti. İlçedeki bir başka sokaktaki asker uğurlama eğlencesi polisi bile isyan ettirdi.
O anlara ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde polis gruptakilere "Hiçbirinizin maskesi yok. Nerede maskeleriniz? Ben her gün, sabah akşam emek verdiğim için şu an haklıyım. Verilen emekler boşuna gidiyor" diye tepki gösterdi. Grup bu uyarı üzerine eğlenceyi sone erdirdi. Cebeci Mahallesi'ndeki bir başka asker uğurlama eğlencesinde ise faciadan dönüldü. Asker uğurlama konvoyundaki bir araç aniden alev aldı. Araçta bulunan sürücü ve 3 arkadaşı araçtan kendilerini dışarıya atarken itfaiye panik ve korku yaratan yangını söndürdü. Atatürk Bulvarı'nda da trafiği kesen grup havai fişek fırlattı, halay çekti. İzmir Kordonboyu'nda da bir grubun sosyal mesafeyi hiçe sayarak halaylı parti yapması büyük tepki çekti.
3 YENİ ADIM
SAĞLIK Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Kovid-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirlere" ilişkin 81 il valiliği ile tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına yazı gönderildi. Yeni tedbirler kapsamında, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Kovid-19 tanılılar hariç, hasta ziyaretine günde bir defa izin verilebilecek. 1 Ocak-8 Haziran arasında süresi sona eren 18-65 yaş grubundaki kronik hastalık, engellilik ve ilaç raporları bugünden itibaren verilmeye başlanacak.
TEDBİR AZALIRSA TEHDİT ARTACAK
TÜRKİYE'DE dün yeni tip koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4 bin 711'e yükseldi. 39 bin 361 kişiye test yapılırken, 989 yeni vaka belirlendi. Böylece toplam vaka sayısı 171 bin 121'e ulaştığı. İyileşen 3 bin 411 hasta ile birlikte toplam iyileşen sayısı 141 bin 380'e yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 625, entübe sayısı da 261 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa tehdit artacak" dedi.
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