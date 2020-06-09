Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen pilot lisans sınavlarınını yapılacağı yeni tarhileri açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, ertelenen pilot lisans sınavlarını 29 Haziran itibariyle yeniden başlayacağını 30 Eylül'e kadar üç PPL, üç ATPL ve iki Balon Lisans sınav yapılacağını duyurdu.