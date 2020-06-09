Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu pilot lisan sınavlarının tarihlerini açıkladı! Kovid19 nedeniyle ertelenmişti
Son dakika haberi; Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen pilot lisans sınavlarınını yapılacağı yeni tarhileri açıkladı.
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen pilot lisans sınavlarınını yapılacağı yeni tarhileri açıkladı.
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, ertelenen pilot lisans sınavlarını 29 Haziran itibariyle yeniden başlayacağını 30 Eylül'e kadar üç PPL, üç ATPL ve iki Balon Lisans sınav yapılacağını duyurdu.
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