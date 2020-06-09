09 Haziran 2020, Salı
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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu pilot lisan sınavlarının tarihlerini açıkladı! Kovid19 nedeniyle ertelenmişti

Son dakika haberi; Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen pilot lisans sınavlarınını yapılacağı yeni tarhileri açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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BAKAN YENİ TARİHLERİ DUYURDU

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen pilot lisans sınavlarınını yapılacağı yeni tarhileri açıkladı.

, ertelenen pilot lisans sınavlarını 29 Haziran itibariyle yeniden başlayacağını 30 Eylül'e kadar üç PPL, üç ATPL ve iki Balon Lisans sınav yapılacağını duyurdu.

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