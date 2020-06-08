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YPG-PKK'ya "bahar" darbesi! Üst düzey isimlerin ismi çizildi: 303 örgüt mensubu...

Güvenlik güçlerimiz yaptığı başarılı harekatlarla -'ya ağır darbe vuruyor. Her anlamda köşeye sıkışan kalleş terör örgütü büyük kayıp verdi. Buna göre; ilkbaharda 303 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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303 ŞOK! ÜST DÜZEY İSİMLERE NEŞTER

Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, ilkbaharda düzenledikleri başarılı operasyonlarda 303 örgüt mensubunu etkisiz hale getirerek /'ya ağır darbe vurdu.

ÜST DÜZEY İSİMLERİN ÜZERİNE ÇİZİK ATILDI!

Bu süreçte etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK'nın kadın yapılanmasının sözde en üst karar organının yönetim konseyi üyesi , sözde önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi ve sözde Dağı grup sorumlusu Özer İnce de bulunuyor.

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