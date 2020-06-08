YPG-PKK'ya "bahar" darbesi! Üst düzey isimlerin ismi çizildi: 303 örgüt mensubu...
Güvenlik güçlerimiz yaptığı başarılı harekatlarla YPG-PKK'ya ağır darbe vuruyor. Her anlamda köşeye sıkışan kalleş terör örgütü büyük kayıp verdi. Buna göre; ilkbaharda 303 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, ilkbaharda düzenledikleri başarılı operasyonlarda 303 örgüt mensubunu etkisiz hale getirerek YPG/PKK'ya ağır darbe vurdu.
ÜST DÜZEY İSİMLERİN ÜZERİNE ÇİZİK ATILDI!
Bu süreçte etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK'nın kadın yapılanmasının sözde en üst karar organının yönetim konseyi üyesi Halide Tarı, sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen ve sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu Özer İnce de bulunuyor.
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