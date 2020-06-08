Yeni Zelanda’da koronavirüs vakası kalmadı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan tüm hastaların iyileştiğini ve aktif vaka kalmadığını açıkladı. Kovid-19 nedeniyle hastalanan 1504 kişiden 1482’si iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.
Kovid-19'a karşı verdikleri mücadeleye övgüde bulunan ve ülkesindeki tüm hastaların iyileştiğini öğrendiğinde "küçük bir dans" yaptığını vurgulayan Başbakan Ardern, "Bu iş bitmedi ama bunun büyük bir başarı olduğunu inkar edemeyiz. Yeni Zelandalılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
KOVİD-19 TEDBİRLERİ "1. SEVİYEYE" İNDİRİLECEK
Ülkede aktif vaka kalmaması dolayısıyla Kovid-19 tedbirlerini "1. seviyeye" indirme zamanının geldiğini belirten Ardern, "1. seviyedeki tedbirler altında iş yerlerinizde çalışmak itiyorsanız, bunu şimdi yapabilirsiniz." şeklinde konuştu.
Yeni uyulama kapsamında ülke sınırlarının kapalı tutulmaya devam edileceğini ve bunun da virüsün kontrolünde önemli olduğunu dile getiren Ardern, bu haftadan itibaren ülkeye gireceklerin 14 günlük karantina süresinde iki kez Kovid-19 testine tabi tutulacağını söyledi.
Ardern, yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni tedbirler gereği tüm Yeni Zelandalılardan gittikleri yerleri telefonlarındaki uygulamayla veya yazarak kayıt altına almalarını istedi.
Kovid-19 tedbirlerini yeniden sıkılaştırmak istemediklerini hatırlatan Ardern, "Gelecekte, virüsün küresel durumu ve doğası nedeniyle bir iki vaka görülmesi mümkün olacak. Bu vakaları hızlı şekilde durdurmamız gerekiyor. İstediğimiz son şey uyarı seviyesini tekrar yukarıya çıkartmak." ifadelerini kullandı.
VİRÜSÜN EKONOMİYE ETKİSİ BEKLENENDEN AZ OLDU
Geçen aylardaki kısıtlamaların ekonomi üzerindeki etkisinin beklenenden az olduğunun ve toparlanmanın daha kısa sürede gerçekleşeceğinin altını çizen Ardern, "Yeni Zelandalıların sağlığını korumakla kalmadık, şimdi ekonomik toparlanmada da bir adım önde başlıyoruz." dedi.
SIKI TEDBİRLER VİRÜSÜN YAYILMASINI DURDURDU
Kovid-19'un ortaya çıkmasıyla 19 Mart'ta tüm sınırlarını kapatan ve kendi vatandaşları hariç ülkeye tüm girişleri durduran Yeni Zelanda, önce "3. seviye" ardından ''4. seviye'' karantina tedbirleri uygulamaya koydu.
Bu kapsamda, zorunlu ihtiyaçları karşılamayan tüm işletmeler kapatıldı, yurt içi serbest dolaşım kısıtlandı ve tüm toplu etkinlik ve buluşmalar yasaklandı. Vatandaşların yalnızca birlikte yaşadıkları kişilerle sosyal temasta bulunmasına izin verildi.
Başbakan Ardern'in, 27 Nisan'da ülkesinin Kovid-19'a karşı verdiği savaşı kazandığını ilan ettiği ülkede, son 17 gündür yeni vakaya rastlanmadı. St Margaret's Auckland Hastanesi'nde tedavi gören 50'li yaşlardaki kadın hastanın da bugün taburcu edilmesiyle Yeni Zelanda'da aktif vaka kalmadı.
Kovid-19 nedeniyle hastalanan 1504 kişiden 1482'si iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.
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