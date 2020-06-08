Son dakika: TBMM Başkanı Şentop A Haber'de soruları yanıtladı
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber ekibinden Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtladı.
YASSIADA KARARLARI NE OLACAK?
27 Mayıs günü 60. yılıydı darbenin. Tüm izleyicilerimiz takip etti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Yassıada'daki dönüşüm ortaya çıktı. Tabii oradaki sadece adayla ilgili bir maddi, fiziki değişim değil söz konusu olan. Yassıada'nın bizim toplumsal, siyasal hafızamızda çok ağır bir travma olduğunu biliyoruz. Aslında o travmanın düzeltilmesi için atılmış somut bir adımdı.
Akabinde biz, Yassıada'daki tırnak içinde 'Mahkeme'-ki mahkeme olduğu tartışılır, hukuki anlamda. Bir mercinin vermiş olduğu kararlar var. Aslında 15 idam vermiş, onlardan sadece 3'ünü onaylamış Milli Birlik Komitesi ve onlar gerçekleştirilmiş.
Şimdi bu adı 'mahkeme' olan yapıyla ilgili hukuken de bir takım sıkıntılar var. Tabii bunu düzenleyen 1 numaralı kanun, Milli Birlik Komitesi'nin 27 Mayıs'tan sonra 12 Haziran'da bunu çıkartmışlar. Onun üzerinde bir değerlendirme yapmıştık, Sayın Cumhurbaşkanına da arz etmiştik. Hukukçu arkadaşlarımızla da burada görüştük. Aslında şöyle bir durum var, kabine, başbakanlar ve bakanlar, o zaman Menderes ve rahmetli arkadaşlarının eğer kendileriyle ilgili bir suç iddiası varsa yargılanacağı merci belli.
Darbeyi yapanlar böyle bir mahkemede iddialarda bulunuyor onların yargılanmasını yeterli görmemişler, istedikleri kararları belki oradan çıkartamayacaklarını düşünmüşler. O zaman darbeden 15 gün sonra 12 Haziran'da çıkarttıkları 1 numaralı kanunla anayasa değişiklikleri yaparak, o Yüce Divan'ı da kaldırarak yerine yeni bir mahkeme kurmuşlar. O mahkeminin yürürlüğe giriş tarihinin de 12 Haziran'da kanun çıkartmalarına rağmen geriye yürütüp 27 Mayıs 1960 tarihinden başlatmışlar. Böylece tamamen kendi kontrollerinde kendilerinin mahkemenin kararlarının da önceden belirlendiği bir yapı oluşturmuşlar.
YASSIADA KARARLARI YOK SAYILIYOR
Milletin iradesine yönelik darbeye karşı tavır ortaya konuluyor.
Yeni düzenlemeyle mağdurların ailelerine tazminat hakkı geliyor.
KILIÇDAROĞLU'NA 'TALİMAT' TEPKİSİ
Bu bilgisizlikten kaynaklanıyor.
detaylar gelecek...
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