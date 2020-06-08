Son dakika: Eğlence yerleri ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan eğlence mekanları ile ilgili açıklama
Son dakika haberi... Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Eğlence yerlerinin açılış tarihi belli oldu mu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart tarihi itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. 1 Haziran itibarıyla cafe, çay bahçeleri gibi mekanların açılmasının ardından eğlence mekanlarının açılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, eğlence mekanları ne zaman açılacak? Eğlence yerleri açılış tarihi belli oldu mu?
Son dakika... Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında eğlence mekanları 16 Mart itibarıyla geçici süreliğine kapatılmıştı. 11 Mayıs'ta AVM, berber ve kuaförlerin açılmasının ardından 1 Haziran'da çay bahçeleri, kafeler, restoranlar, piknik alanları gibi mekanlar yeniden faaliyete geçti. Bu gelişmelerin ardından eğlence mekanlarının açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, eğlence mekanları ne zaman açılacak? Eğlence yerleri açılış tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
EĞLENCE MEKANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek." dedi. Bu yerlerin açılacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
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